وفاة مسئول في الحكومة اليمنية

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي مسئول في الحكومة اليمنية، بحسب ما اوردته وكالة سبأ الرسمية،اليوم الأحد.

وقالت ان الرئيس هادي، بعث اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة نائب وزير الشؤون القانونية أحمد المحروق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

واشار في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته.

وعبر عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.