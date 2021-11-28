التحالف يعلن عن حصيلة كبيرة تخطت 100 قتيل حوثي خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد، مقتل أكثر من 100 حوثي، بغارات جوية جديدة خلال الساعات الماضية،في محافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.

وقال التحالف في بلاغ مقتضب إن مقاتلاته نفذت 15 عملية استهداف على مواقع للحوثيين في مأرب والجوف.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل 110 عنصرًا حوثيًا، وتدمير تسع آليات عسكرية.

هذا وقالت وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثي ان الطيران شن اليوم 12 غارة جوية في المحافظتين(مأرب والجوف).

وبحسب قناة المسيرة فإن الطيران استهدف بعشر غارات جوية مديريتي صرواح والجوبة غربي وجنوبي مأرب، بينما شن غارتين على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في الجوف.