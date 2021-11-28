حادثة مؤلمة لـ امرأة كانت في طريقها الى صنعاء للقاء زوجها المختطف في سجون الحوثيين

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت رابطة أمهات المختطفين،السبت، إن امرأة استُشهدت متأثرة بإصابتها بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة.

وأوضحت الرابطة أن المرأة أصيبت، بينما كانت في طريقها من الحديدة إلى صنعاء لزيارة زوجها بعد ان سمح الحوثيين لها بذلك للمرة الأولى بعد عام من اختطاف زوجها.

وأشارت إلى أن المرأة طلبت إسعافها إلى صنعاء حتى لا تفقد موعد لقاء زوجها، لكن الحوثيين رفضوا، قبل أن تفارق الحياة في أحد مشافي الحديدة.

وتزرع مليشيا الحوثي الألغام بشكل عشوائي في مناطق مختلفة قبل الانسحاب منها، ما يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.