انتخابات ليبيا.. مصير سيف الإسلام القذافي يُحسم اليوم حادثة مؤلمة لـ امرأة كانت في طريقها الى صنعاء للقاء زوجها المختطف في سجون الحوثيين السعودية تضيف سبع دول جديدة الى القائمة المحظور القدوم منها او السفر اليها شاهد الصور.. الحوثي يفخخ المساجد والمدارس وخزانات المياة ودعوة لملاحقة قيادات الجماعة باعتبارهم مجرمي حرب سقوط مناطق جديدة بيد القوات المشتركة وسط انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى ويقترب من حاجز 1600 للدولار والحكومة تعجز عن كبح الانهيار ضربات «التحالف» تفزع المليشيات وأسلحة الحوثي تنقل إلى وسط أحياء صنعاء ومصادر تكشف التفاصيل متحور ”أوميكرون“.. إليك كل ما تريد معرفته عن الفيروس الذي ظهر في جنوب إفريقيا ويثير قلق العالم ويعتقد أنه قادر على الهروب من المناعة ترامب يحسم جدلا عن تخطيطه لخوض حرب مع الصين... ويتهم قائد الجيش الأمريكي بالخيانة اشتعال المعارك بجبهات جنوب الضالع
قالت رابطة أمهات المختطفين،السبت، إن امرأة استُشهدت متأثرة بإصابتها بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة.
وأوضحت الرابطة أن المرأة أصيبت، بينما كانت في طريقها من الحديدة إلى صنعاء لزيارة زوجها بعد ان سمح الحوثيين لها بذلك للمرة الأولى بعد عام من اختطاف زوجها.
وأشارت إلى أن المرأة طلبت إسعافها إلى صنعاء حتى لا تفقد موعد لقاء زوجها، لكن الحوثيين رفضوا، قبل أن تفارق الحياة في أحد مشافي الحديدة.
وتزرع مليشيا الحوثي الألغام بشكل عشوائي في مناطق مختلفة قبل الانسحاب منها، ما يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.