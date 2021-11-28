انتخابات ليبيا.. مصير سيف الإسلام القذافي يُحسم اليوم حادثة مؤلمة لـ امرأة كانت في طريقها الى صنعاء للقاء زوجها المختطف في سجون الحوثيين السعودية تضيف سبع دول جديدة الى القائمة المحظور القدوم منها او السفر اليها شاهد الصور.. الحوثي يفخخ المساجد والمدارس وخزانات المياة ودعوة لملاحقة قيادات الجماعة باعتبارهم مجرمي حرب سقوط مناطق جديدة بيد القوات المشتركة وسط انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى ويقترب من حاجز 1600 للدولار والحكومة تعجز عن كبح الانهيار ضربات «التحالف» تفزع المليشيات وأسلحة الحوثي تنقل إلى وسط أحياء صنعاء ومصادر تكشف التفاصيل متحور ”أوميكرون“.. إليك كل ما تريد معرفته عن الفيروس الذي ظهر في جنوب إفريقيا ويثير قلق العالم ويعتقد أنه قادر على الهروب من المناعة ترامب يحسم جدلا عن تخطيطه لخوض حرب مع الصين... ويتهم قائد الجيش الأمريكي بالخيانة اشتعال المعارك بجبهات جنوب الضالع
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر والمغادرة إليها.
كما تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وسيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.
وشددت وزارة الداخلية على أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقًا، أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين من السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.
وفي وقت سابق اعلنت السعودية تعليق الرحلات الجوية من دول «جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبُتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكتي ليسوتو وإوسواتيني»، وإليها.