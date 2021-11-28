اشتعال المعارك بجبهات جنوب الضالع

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 302

اندلعت مواجهات مسلحة، فجر اليوم الأحد، بين القوات الحكومية المشتركة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عسكرية اندلعت في الساعة الأولى من فجر اليوم بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في جبهة بتار بجبهة مريس شمال غرب المحافظة.



وأفادت المصادر بأن المواجهات اندلعت في الجبهة وتوسعت لقطاعات أخرى عقب هجمات شنتها مليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية.



وشهدت الجبهات تبادلاً للقصف بين الجانبين عقب تعزيز مليشيا الحوثي لمسلحيها عربتين BMP في حبيل عبيد والشّامرية.



وتأتي هذه المواجهات بعد أيام قليلة من مواجهات مماثلة اندلعت بين الجانبيين تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

