الرئيس ”هادي“ يشيد بإنجازات ”بن عديو“ في شبوة ويتعهد بمواصلة تقديم الدعم له

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي، بجهود السلطة المحلية في محافظة شبوة بقيادة المحافظ محمد صالح بن عديو، على المستويين الخدمي والتنموي، متعهداً بمواصلة تقديم الدعم له لاستكمال مسيرة البناء.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مساء أمس مع المحافظ بن عديو، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد السلطة المحلية في المحافظة، أطلع خلاله على التطورات الميدانية في المحافظة.



وثمّن رئيس الجمهورية، وفاء بن عديو "بجملة المتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها وتتطلع إليها المحافظة في ظل واقع صعب وأوضاع معقده"، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وأكد الرئيس هادي على "إيلاء المحافظة جل اهتمام قيادات الدولة (...) لأهميتها الوطنية والتنموية ومواقف أبنائها المشرفة مع الوطن في كل المراحل والمنعطفات والظروف موجهاً فخامته قيادة السلطة المحلية للعمل على استيعاب كافة أبناء المحافظة وتوجيه جهود الجميع نحو مقاومة العدو المتمثل في مليشيات الحوثي الايرانية".



كما ثمّن رئيس الجمهورية جهود أبناء شبوة وتلاحمهم لمواجهة التحديات الماثلة والمتربصة وتقديم التضحيات لتحرير مديريات بيحان وكل جزء من الوطن.. مثمنا تلك التضحيات ومترحما على ارواح الشهداء الابطال ومتمنياً الشفا العاجل للجرحى.



يذكر أن محافظة شبوة شهدت طفرة تنموية وخدمية خلال السنوات الثلاث التي تولى إدارتها المحافظ بن عديو، جعلتها محل إشادة واسعة من أبناء المحافظة على وجه الخصوص والشعب اليمني بشكلٍ عام.



وتشهد سلطات محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد) تحديات جسيمة على أكثر من جهة حيث تُصعّد مليشيا الانتقالي من تحركاتها المشبوهة في المحافظة في محاولة لصرف نظر السلطات عن مطالب إخراج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف، في الوقت الذي تستمر المعارك مع مليشيا الحوثي في المديريات الشمالية الغربية.