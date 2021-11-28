اشتعال المعارك بجبهات جنوب الضالع الرئيس ”هادي“ يشيد بإنجازات ”بن عديو“ في شبوة ويتعهد بمواصلة تقديم الدعم له ألمانيا.. أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة رفضو التحشيد.. ميليشيا الحوثي تصفي شيخا بارزا في إب و24أخرين طيران التحالف يدمر مخازن أسلحة للمليشيات الحوثية ويحذر من عسكرة مطار صنعاء وصول مولدين كهربائيين بدعم سعودي خاص إلى مطار عدن وصول الدفعة الخامسة من منحة الوقود السعودية في ميناء المكلا أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون وتغلق حدودها بشكل كامل هبوط الريال اليمني لأدنى مستوى في تاريخه مقابل الدولار مصادر خاصة تكشف لـ«مأرب برس»أبرز الأنشطة السرية لـ«عبد الملك الحوثي» ومهام ونقاط ارتباط مكتبه الإشرافي
سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 104 حالات وفاة جديدة وأكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و761.696 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 100.883 حالة وفاة.
وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.
من جانب آخر أكد معهد "ماكس فون بيتنكوفر" لعلم الأحياء الدقيقة ومقره بميونيخ، ظهور متحور "أوميكرون" لدى اثنين من القادمين على متن رحلة جوية من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر