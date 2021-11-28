طيران التحالف يدمر مخازن أسلحة للمليشيات الحوثية ويحذر من عسكرة مطار صنعاء

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن ورشاً للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء، وأكد التحالف في بيان أن الضربات الجوية حققت أهدافها وأن التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها، منوهاً أن التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف رصده تحركات ونشاطات عدائية للميليشيات الحوثية في مطار صنعاء الدولي، وقال التحالف إن طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي، وذكر أن استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك، أشار التحالف إلى تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أن الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصراً إرهابياً.

وأعلن التحالف في وقت مبكر أمس عن شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد التحالف على اتخاذه إجراءات وقائية لتجنب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مطالباً من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.