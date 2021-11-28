رفضو التحشيد.. ميليشيا الحوثي تصفي شيخا بارزا في إب و24أخرين طيران التحالف يدمر مخازن أسلحة للمليشيات الحوثية ويحذر من عسكرة مطار صنعاء وصول مولدين كهربائيين بدعم سعودي خاص إلى مطار عدن وصول الدفعة الخامسة من منحة الوقود السعودية في ميناء المكلا أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون وتغلق حدودها بشكل كامل هبوط الريال اليمني لأدنى مستوى في تاريخه مقابل الدولار مصادر خاصة تكشف لـ«مأرب برس»أبرز الأنشطة السرية لـ«عبد الملك الحوثي» ومهام ونقاط ارتباط مكتبه الإشرافي ايران تفصح عن أطماعها بثروات اليمن رئيس الامارات يعتمد أكبر تغييرات في تاريخ بلاده وتحديث لأكثر من 40 قانونا انهيارات متسارعة للميليشيا الحوثية وقيادات الجماعة تفر نحو صنعاء.. القوات المشتركة تتوغل من عدة محاور لتحرير محافظة إب
دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن ورشاً للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء، وأكد التحالف في بيان أن الضربات الجوية حققت أهدافها وأن التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها، منوهاً أن التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.
وفي وقت لاحق، أعلن التحالف رصده تحركات ونشاطات عدائية للميليشيات الحوثية في مطار صنعاء الدولي، وقال التحالف إن طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي، وذكر أن استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك، أشار التحالف إلى تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أن الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصراً إرهابياً.
وأعلن التحالف في وقت مبكر أمس عن شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وشدد التحالف على اتخاذه إجراءات وقائية لتجنب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مطالباً من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.