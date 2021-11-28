وصول مولدين كهربائيين بدعم سعودي خاص إلى مطار عدن

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تسلمت إدارة مطار عدن الدولي، أمس، مولدين كهربائيين بطاقة توليدية 650 كيلوفولت، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وعقب التسلم، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الكابتن صالح بن نهيد ونائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد اليحيى،
أوضح الوكيل المساعد لوزارة النقل عامر الزعوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المولدين الكهربائيين يعدان إضافة نوعية ستسهم في الارتقاء بمستوى نشاط مطار عدن على الأصعدة كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين طاقة كهربائية احتياطية.
وأشاد الوكيل المساعد لوزارة النقل، بكل تدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الرامية إلى دعم جميع الخدمات التنموية والخدمية والحيوية، لا سيما بقطاع النقل