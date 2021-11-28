وصول الدفعة الخامسة من منحة الوقود السعودية في ميناء المكلا

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وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، أول من أمس، الناقلة البحرية «أريس 1» تحمل على متنها الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية والمقدرة بنحو 8000 طن متري من مادة المازوت المقدمة من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن لتعزيز تشغيل محطات توليد كهرباء ساحل حضرموت.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية بشكل مباشر في تحسين خدمة التيار الكهربائي واستمراره ومضاعفة ساعات التشغيل في معظم مناطق ومديريات ساحل حضرموت.
هذا وقد شهدت مدينة المكلا، مطلع الأسبوع المنصرم من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وصول الناقلة البحرية «مايرا» وإرساءها على رصيف ميناء المكلا، وكانت تحمل على متنها نحو 11200 طن متري من مادة الديزل كدعم سابق من البرنامج السعودي، ضمن منحة المشتقات النفطية الخاصة بتعزيز تشغيل محطات التوليد لمؤسستي كهرباء محافظتي حضرموت والمهرة