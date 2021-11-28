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أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون وتغلق حدودها بشكل كامل

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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أصبحت هذه الدولة امس السبت، أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب متحور أوميكرون.

وقالت إسرائيل، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد، من أجل احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان، إن الحظر سيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة، وفقا لرويترز.

وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة أوميكرون وقد سجلت حتى الآن، إصابة واحدة من هذه السلالة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.

وعبرت منظمة الصحة العالمية أمس عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".

ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون

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