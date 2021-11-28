مصادر خاصة تكشف لـ«مأرب برس»أبرز الأنشطة السرية لـ«عبد الملك الحوثي» ومهام ونقاط ارتباط مكتبه الإشرافي

الأحد 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر خاصة اليوم السبت لـ«مأرب برس» تفاصيل أبرز الانشطة و البرامج التي يشرف على تنفيذها زعيم المليشيات المدعو "عبد الملك الحوثي"ومهام ونقاط ارتباط مكتبه الإشرافي .

واوضحت المصادر بان ما يسمى بالمكتب الاشرافي المركزي الذي يرتبط بشكل مباشر بزعيم المليشيات هو من يقوم بتنفيذ كل الامور المتعلقة بالبرامج والدورات والورش لقيادات الجماعة الانقلابية العسكرية والأمنية والمدنية ومقرة في محافظة صعدة وله فروع بكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وافادت المصادر بان المهمة الرئيسية لما يسمى بفروع المكتب الإشرافي بالمحافظات هو تنفيذ كل مايتم اقراره من قبل المكتب الاشرافي المركزي الذي يعمل بحسب توجيهات مكتب زعيم المليشيات.

*المهام ونقاط الارتباط*

بحسب المصادر ذاتها فأن المكتب الاشرافي يرتبط بكل اجهزة سلطات المليشيات(الامنية والعسكرية) وهو من يقوم باسناد المهام والاعمال لاجهزة السلطة الحوثية وجهازي «الأمن والمخابرات»وكذا الاستخبارات العسكرية وهو من يتولى رفع كافة التقارير وكل مايتعلق بهذا الاجهزة الى مكتب سيد الحوثيين.

*الدورات والورش*

بناء على توجيهات مكتب زعيم المليشيات يقوم المكتب الاشرافي بعقد الدورات والورش لقيادات السلطة الحوثية "العسكريين والامنيين" بجدول اعمال يتم وضعها من قبل قيادة المكتب وباشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيات وتتنوع كـ التالي:

*ورش قصيرة*

تحدد مدتها من ثلاثة ايام الى عشرة ايام وتعقد هذه الدورات كل سته اشهر في محافظة صعدة وفي حالات استثنائية تعقد في محافظة صنعاء وتخص هذه الدورات قيادات السلطة الانقلابية ويظهر فيها محاظرا وبصورة يومية زعيم المليشيات المدعو "عبد الملك الحوثي" وتشمل هذه الفئات :

-وزير الدفاع

-وزير الداخلية

-رئيس الاركان

-رئيس الاستخبارات

-رئيس جهاز الامن والمخابرات

-السكرتير الامني لرئاسة المجلس السياسي

*ورش الاعمال الخاصة*

تنعقد هذه الورش كل ثلاثه اشهر في صنعاء بحضور زعيم المليشيات "عبدالملك الحوثي"وفي بعض الاوقات يكون اللقاء عبر دائرة تلفزيونية وتتوزع المحاضرات على فترتين وهي الساعة السابعة صباحا والخامسة عصرا وتشمل الفئة التالية :

-المجلس السياسي بكل اعضائة

-رئاسة مجلس الوزراء

-رئاسة مجلس النواب

-مكتب رئاسة الجمهورية

*دورات مجلسي النواب والوزراء*

يتم تحديد مكان انعقادها من قبل (جهاز الامن والمخابرات) وباشراف المكتب الاشرافي المركزي الذي يرتبط بمكتب سيد الحوثيين وفترتها من اسبوع وحتى شهر من كل عام يلتقي بهم فيها زعيم المليشيات بصورة مباشرة او عبر دائرة تلفزيونية.

*القيادات العسكرية والامنية*

الدورات الخاصة بالقيادات العسكرية والامنية تنعقد ثلاث مرات كل عام وتعقد في صنعاء وصعدة .

*محافظي المحافظات*

وتنعقد هذه الدورات اربع مرات سنويا وباشراف مباشر من زعيم الانقلابيين وتكون في صعده و صنعاء.

*دورات فرعية*

تتولى المكاتب الإشرافية الفرعية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية تنفيذ الدورات والورش لموظفي الوزارات المدنية والعاملين في المحافظات ومكاتب الأخرى ويتكفل كل مكتب فرعي بالاعداد والترتيب لها.

*دوائر المكتب الإشرفي*

يضم المكتب الاشرافي عددا من الدوائر اهمها دائرة التدريب والتأهيل العسكري والامني والتي من مهامها الاعداد ووضع الخطط وتحديد المراكز والاماكن لاستقبال الملتحقين في صفوف المليشيات الحوثية بهدف تأهيلهم وتدريبهم عسكريا وامنيا والدفع بهم الى جبهات القتال وتشرف هذه الدائرة على عشرات المراكز موضحة كـ التالي:

*مراكز التدريب والتأهيل العسكري بمحافظة صنعاء

-خولان ٣ مراكز

-بني حشيش ٢ مراكز

-بلاد الروس ٥ مراكز

-الحيمة الخارجية ٣ مراكز

-بني مطر ٤ مراكز

الامـانة ٤ مراكز

*محافظة عمران*

مدينة عمران 2 مراكز

مديرية مسور 1 مركز

مديرية حوث ٣ مركز

مديرية حرف سفيان ٧ مراكز

مركز خمر

مركز العشة

قفلة عذر ٣ مراكز

*محـافظة صعـدة *

-سحار ٥ مراكز

- مديرية مجز ٤ مراكز

-الصفراء ٣ مراكز

-حيدان ٦ مراكز

- ساقين ٧ مراكز

- كتاف ٢ مراكز

*محافظة الحديدة*

اللحية ٤مراكز

الزهرة ٣ مراكز

القناوص ٣ مراكز

باجل ٣ مراكز

برع ٣ مراكز

الضحي ٢ مركزين

*محافظة ذمار*

ضوران آنس ٤ مراكز

عنس ٢ مركزين

جبل الشرق ٣ مراكز

وصاب السافل ٤ مراكز

المنار 1

*محافظة حجة*

٢ المفتاح

٢ الشاهل

٣ المحابشة

٢ الشغادرة

٢ شرس

١ المغربة

*محافظة المحويت *

٢ ملحان

٣ حفاش

٣ بني سعد

٢ الخبت

*مدة الدورات*

المراكز الحوثية حددت مدة الدورات الطائفية والعسكرية للعناصر التي تعمل على استقطابها من فئات (قبيلي ) من ٣ الى ٦ اشهر بينما العناصر العسكرية السابقة خصصت لها دورات بمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.

*القوات الخاصة*

المصادر أشارت ايضاً بان المراكز الخاصة بتدريب وتأهيل القوات الخاصة التابعة للمليشيات تخضع لعملية إشراف مباشرة وحصرية من قبل مكتب زعيم المليشيات وتتكون من ٩ مراكز موزعة في محافظة الحديدة وصعدة.

*داعي الفزعة*

عقب انتهاء المراكز الحوثية من عقد الدورات الطائفية للعناصر التي تم تجنيدها وغسل ادمغتها بدورات عنصرية طائفية اوضحت المصادر بان المليشيات تقوم مباشرةً بإرسال تلك العناصر الى محارق الموت بجبهات القتال ضد قوات الشرعية بمسمى داعي (الفزعة) .