رئيس الامارات يعتمد أكبر تغييرات في تاريخ بلاده وتحديث لأكثر من 40 قانونا انهيارات متسارعة للميليشيا الحوثية وقيادات الجماعة تفر نحو صنعاء.. القوات المشتركة تتوغل من عدة محاور لتحرير محافظة إب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يخرج عن صمته ويواجه دول التطبيع دواء خاص بمرضى السكري يعطي أملا جديدا شاب مصري ينتحر ليلة زفافه.. وعروسه تكشف الاسباب أربع دول خليجية تقرر حظر لسفر أو القدوم من دول تشهد متحور كورونا البرلمانية الأمريكية لورين بويبرت تعتذر للمسلمين بعد هجوم عنصري أخبار سارة عن متحورة أوميكرون الذي أثار الرعب في العالم القوات المشتركة تواصل التقدم غربي تعز وتحرر اطراف وعديق ”سقم“ وعدد من التباب الاستراتيجية هكذا ردّت إلهان عمر على نكتة عنصرية من عضو بالكونغرس
اعتمد الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، بتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال عام 2021.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، تشمل القوانين المُلكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات، وغيرها.