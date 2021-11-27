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انهيارات متسارعة للميليشيا الحوثية وقيادات الجماعة تفر نحو صنعاء.. القوات المشتركة تتوغل من عدة محاور لتحرير محافظة إب

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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واصلت القوات المشتركة تقدمها الميداني في مناطق مختلف من البلاد، لا سيما في مديريات فرع العدين غرب محافظة إب، وسط انهيارات متسارعة للميليشيا الحوثية وفرار قيادات ومشرفين مع عائلاتهم نحو العاصمة صنعاء.

وتأتي تلك التطورات عقب توغل القوات المشتركة في أكثر من محور لتحرير إب، فضلا عن عدد من قرى المديرية.

كما تستمر القوات المشتركة بالتقدم غرب تعز نحو مركز مديرية "مقبنة" بعد تحرير مساحات واسعة منها، والسيطرة على مناطق في عزلة "شمير" وسلاسل جبلية موازية لجبل "ميراب".

أما في مديرية "حيس" جنوب الحديدة، فتواصل الفرق الهندسية تفكيك شبكات الألغام المزروعة بكثافة بعد تدمير الميليشيات ثمانية جسور وعبارات في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي.

كما أبطلت مفعول عبوات ناسفة في أحد المساجد وضعها الحوثيون لاستهداف المصلين غرب المدينة.

 
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