رئيس الامارات يعتمد أكبر تغييرات في تاريخ بلاده وتحديث لأكثر من 40 قانونا انهيارات متسارعة للميليشيا الحوثية وقيادات الجماعة تفر نحو صنعاء.. القوات المشتركة تتوغل من عدة محاور لتحرير محافظة إب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يخرج عن صمته ويواجه دول التطبيع دواء خاص بمرضى السكري يعطي أملا جديدا شاب مصري ينتحر ليلة زفافه.. وعروسه تكشف الاسباب أربع دول خليجية تقرر حظر لسفر أو القدوم من دول تشهد متحور كورونا البرلمانية الأمريكية لورين بويبرت تعتذر للمسلمين بعد هجوم عنصري أخبار سارة عن متحورة أوميكرون الذي أثار الرعب في العالم القوات المشتركة تواصل التقدم غربي تعز وتحرر اطراف وعديق ”سقم“ وعدد من التباب الاستراتيجية هكذا ردّت إلهان عمر على نكتة عنصرية من عضو بالكونغرس
واصلت القوات المشتركة تقدمها الميداني في مناطق مختلف من البلاد، لا سيما في مديريات فرع العدين غرب محافظة إب، وسط انهيارات متسارعة للميليشيا الحوثية وفرار قيادات ومشرفين مع عائلاتهم نحو العاصمة صنعاء.
وتأتي تلك التطورات عقب توغل القوات المشتركة في أكثر من محور لتحرير إب، فضلا عن عدد من قرى المديرية.
كما تستمر القوات المشتركة بالتقدم غرب تعز نحو مركز مديرية "مقبنة" بعد تحرير مساحات واسعة منها، والسيطرة على مناطق في عزلة "شمير" وسلاسل جبلية موازية لجبل "ميراب".
أما في مديرية "حيس" جنوب الحديدة، فتواصل الفرق الهندسية تفكيك شبكات الألغام المزروعة بكثافة بعد تدمير الميليشيات ثمانية جسور وعبارات في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والجراحي.
كما أبطلت مفعول عبوات ناسفة في أحد المساجد وضعها الحوثيون لاستهداف المصلين غرب المدينة.