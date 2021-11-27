شاب مصري ينتحر ليلة زفافه.. وعروسه تكشف الاسباب

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أقدم شاب مصري (36 عاما) بمحافظة الجيزة، على الانتحار بطعن نفسه بالبطن، وذلك بعد نحو ساعة فقط من حفل زفافه.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن أسرة الشاب “زوجته ووالدته وشقيقته” أكدت بتخلصه من حياته “انتحاره”.
وكشفت الزوجة خلال التحقيقات، أنه عقب اختلائهما بالشقة، لم يتمكن من القيام بواجباته الزوجية، فتركها في الغرفة بداعي دخول الحمام وعند غيابه لحقت به فعثرت عليه متوفيا بسكين في المطبخ، فاستغاثت بأهله، الذين قاموا بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.
ونقلت الصحيفة عن والدة الشاب قولها إنه “كان يعاني من حالة نفسية، وكانت تظن أن زواجه سوف يحسن حالته”.
وتحول الفرح من التهاني والتبريكات إلى صراخ وعويل عقب انتشار خبر وفاة العريس ليلة زفافه طعنًا بسكين عقب انتهاء مراسم الحفل ودخوله عش الزوجية.