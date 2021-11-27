أربع دول خليجية تقرر حظر لسفر أو القدوم من دول تشهد متحور كورونا

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

عدد القراءات 351

قررت 4 دول خليجية، الجمعة، حظر السفر أو القدوم من دول إفريقية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا.

جاء ذلك في بيانات رسمية منفصلة للسعودية والبحرين والإمارات وقطر غداة إعلان علماء من جنوب إفريقيا اكتشاف سلالة جديدة من تحورات الفيروس تثير القلق كونها تجعله أكثر قابلية للانتقال.

وقالت الداخلية السعودية، إنه بسبب ظهور سلالة جديدة من متحور كورونا ببعض الدول، تقرر “تعليق الرحلات الجوية من وإلى (7) دول (إفريقية)”، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واس).

والدول هي “جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابواي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني”، وفق “واس”.

كما شمل القرار “تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين من القادمين مباشرة وغير مباشرة من تلك الدول على يطبق الحجر الصحي لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول”.

كما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن بلادها قررت “تعليق دخول المسافرين القادمين من تلك الدول السبعة أيضا اعتبارا من الاثنين المقبل”، مع استثناءات مشروطة بالحجر أو الفحص لبعض الفئات.

كما يشمل القرار “منع سفر مواطني الإمارات إلى تلك الدول ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية”.

فيما أفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن وزارة الصحة العامة أصدرت الجمعة، تحديثا “يطبق فورا لقائمة السفر والعودة للدول الحمراء الاستثنائية بعد ظهور السلالة الجديدة لكورونا في إفريقيا” دون ذكر أسماء الدول.

وبمراجعة الدول المدرجة على القائمة الحمراء الاستثنائية بموقع الوزارة الجمعة، تبين إدراج 6 دول هي: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي مقارنة بما كانت عليه القائمة في 12 نوفمبر/ تشرين ثان

بدورها أعلنت البحرين، وضع تلك الدول الستة أيضا في قائمة “الدول الحمراء” ومنع القادمين منها من دخول البلاد، لمواجهة المتحور الجديد، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان مساء الجمعة، “رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية” لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا.

كما قررت “رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة”، وإجراء دراسات بشأن التحور وعرضه على لجنة مواجهة كورونا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ، كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان أصدرته الجمعة، أنها اكتشفت أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في البلاد لمسافر عائد من مالاوي، وفق وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية. –