القوات المشتركة تواصل التقدم غربي تعز وتحرر اطراف وعديق ”سقم“ وعدد من التباب الاستراتيجية

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واصلت القوات المشتركة، السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدمها وسط انهيار في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية شمال مديرية مقبنة غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأفاد بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله، إن "القوات المشتركة سيطرت على أطراف وادي سقم والعديد من التباب الاستراتيجية ومنها تبة الجمل".
وأضاف أن هذا التقدم جاء بعد معارك عنيفة خاضتها القوات المشتركة، ضد المليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأكد البيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير أسلحة من عتاد المليشيات وسط حالة من التقهقر في صفوف الحوثيين.
وكانت القوات المشتركة حققت خلال الأيام الماضية انتصارات عسكرية في تعز والحديدة، وسط انهيارات كبيرة في صفو مليشيات الحوثي الإيرانية.