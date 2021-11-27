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هكذا ردّت إلهان عمر على نكتة عنصرية من عضو بالكونغرس

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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ردت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على "نكتة عنصرية" واتهام بالإرهاب أطلقتها زميلتها الجمهورية في المجلس، لورين بويبرت.

وعلقت عمر على فيديو ظهرت فيه بويبرت وهي تقول إنها كانت في المصعد معها داخل الكابيتول، في وقت شرع فيه أحد عناصر الشرطة بالجري.

وأضافت بويبرت: "هي لا تحمل حقيبة.. لذلك نحن بخير"، في إشارة إلى وصم النائبة ذات الأصول الصومالية بالإرهاب وكأنها تحمل حقيبة متفجرات.

وعلقت إلهان عمر على المقطع بالقول: "الحقيقة أن هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكابيتول، هذه القصة مختلقة بالكامل، من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ".

وأضافت أن "التعصب ضد المسلمين لا يجب أن يكون مضحكا ولا يجب أن يكون طبيعيا، لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا حيث عبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين لا تقابل بإدانة".

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