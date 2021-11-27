الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يخرج عن صمته ويواجه دول التطبيع دواء خاص بمرضى السكري يعطي أملا جديدا شاب مصري ينتحر ليلة زفافه.. وعروسه تكشف الاسباب أربع دول خليجية تقرر حظر لسفر أو القدوم من دول تشهد متحور كورونا البرلمانية الأمريكية لورين بويبرت تعتذر للمسلمين بعد هجوم عنصري أخبار سارة عن متحورة أوميكرون الذي أثار الرعب في العالم القوات المشتركة تواصل التقدم غربي تعز وتحرر اطراف وعديق ”سقم“ وعدد من التباب الاستراتيجية هكذا ردّت إلهان عمر على نكتة عنصرية من عضو بالكونغرس مؤامرة لهز سوق النفط عالميا الـ فيفا الدولي يزيل صورة ترويجية لمونديال قطر
ردت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على "نكتة عنصرية" واتهام بالإرهاب أطلقتها زميلتها الجمهورية في المجلس، لورين بويبرت.
وعلقت عمر على فيديو ظهرت فيه بويبرت وهي تقول إنها كانت في المصعد معها داخل الكابيتول، في وقت شرع فيه أحد عناصر الشرطة بالجري.
وأضافت بويبرت: "هي لا تحمل حقيبة.. لذلك نحن بخير"، في إشارة إلى وصم النائبة ذات الأصول الصومالية بالإرهاب وكأنها تحمل حقيبة متفجرات.
وعلقت إلهان عمر على المقطع بالقول: "الحقيقة أن هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكابيتول، هذه القصة مختلقة بالكامل، من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ".
وأضافت أن "التعصب ضد المسلمين لا يجب أن يكون مضحكا ولا يجب أن يكون طبيعيا، لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا حيث عبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين لا تقابل بإدانة".