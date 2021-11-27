الـ فيفا الدولي يزيل صورة ترويجية لمونديال قطر

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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اضطرت صفحة الـ"فيفا" الخاصة بكأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام المقبل، لإزالة صورة ترويجية للتظاهرة العالمية على موقع "فيسبوك"، بعدما أثارت جدلا واسعا في المغرب.

ونشرت الصفحة، أمس الجمعة، صورة ترويجية للملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات المونديال القطري، ظهرت فيها ثلاثة أبواب تشبه إلى حد كبير الأبواب المتواجدة بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط المغربية، حيث نسبت الصفحة المذكورة المعمار لدولة قطر.

واعتبر المغاربة على مواقع التوصل، أن الصورة تحمل إرثا معماريا مغربيا أصيلا منسوبا لدولة قطر.

وعبر الكثير من الرواد المغاربة عن سخطهم واستيائهم مما وصفوه بـ"سرقة" و"قرصنة" التراث المعماري المغربي واستغلاله تجاريا في كأس العالم.

وذكر موقع "العمق" المغربي، أن وزير الثقافة والشباب والاتصال المغربي، المهدي بنسعيد، استجاب للحملة الغاضبة، وتواصل مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة، فوزي لقجع، للتدخل لدى الـ"فيفا" من أجل سحب الصورة، وهو ما تم فعلا.

والصورة كان لها مغزى، فصفحة الـ"فيفا"، كانت تقصد بالأبواب الثلاثة، الـتأشيرات المتبقية لمنتخبات قارة أوروبا في الملحق للتأهل لمونديال قطر.

وجرت أمس الجمعة، قرعة الملحق الأوروبي وأسفرت عن النتيجة التالية:

المسار الأول:

المباراة رقم (1) - ويلز - النمسا.

المباراة رقم (2) - أوكرانيا - إسكتلندا.

الفائز من المباراة رقم (1) سيواجه الفائز من المباراة رقم (2) للتأهل لكاس العالم.

المسار الثاني:

المباراة رقم (1) - روسيا - بولندا.

المباراة رقم (2) - السويد - التشيك.

الفائز من المباراة رقم (1) سيواجه الفائز من المباراة رقم (2) للتأهل لكاس العالم.

المسار الثالث:

المباراة رقم (1) - البرتغال - تركيا.

المباراة رقم (2) - إيطاليا - مقدونيا الشمالية.

الفائز من المباراة رقم (1) سيواجه الفائز من المباراة رقم (2) للتأهل لكاس العالم.