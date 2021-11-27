اختتام ورشة مناقشة الدروس المستفادة من برنامج تعزيز الاستقرار المحلي بمدينة المكلا

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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اختتمت اليوم بالمكلا أعمال ورشة اللقاء الختامي لمناقشة الدروس المستفادة من برنامج تعزيز الاستقرار المحلي الذي نظمتها منظمة شركاء اليمن الدولية وبالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظتي حضرموت والمهرة وبإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وهدفت الورشة على مدى يومين والتي استهدفت 23 مشارك ومشاركة يمثلون السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المحافظتين في اطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي استعرض الاستفادة من التجارب المشتركة في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي نفذت في مدينة المكلا والعيضة في عدة جوانب ومجالات مختلفة مثل الشرطة المجتمعية والمياه وتركيب لوحات ارشادية في الخطوط .

وناقشت الورشة في يومها الختامي آلية مناقشة التنسيق بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني اثناء تنفيذ المنح الصغيرة من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات وقائمة النتائج وقصص النجاح وقائمة الاستراتيجيات التي تم تطويرها ومعرفة نقاط القوة والضعف بالاستراتيجيات الى جانب مناقشة تبادل التكتيكات التي تم تطويرها اثناء العمل من خلال قائمة بالتحسينات الممكنة للاستراتيجيات والخطط الاستراتيجية لمديريتي المكلا والغيضة وآلية مواصلة التعاون بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية الى ما بعد المشروع من خلال لجنة دعم الاستقرار.

كما جرى مناقشة المشاكل اثناء تنفيذ كل منحة والعقبات التي اعترضت التنفيذ وتبادل الخبرات بما من شانه تطوير هذه الاعمال والمشاريع في المستقبل الى جانب التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية اثناء التنفيذ وكيف تستطيع هذه المنظمات تنفيذ مثل هذه المشاريع بكفاءة اكبر في المرحلة المقبلة.