منتخب اليمن يفاجئ نظيره العراقي في أرضه وأمام قرابة 60 ألف متفرج

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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فاجأ المنتخب اليمني نظيره العراقي وفاز عليه في بطولة غرب آسيا للشباب امس الجمعة 1-0 في ارضه ووسط جماهير كبيرة حضرت المباراة.

وأجل منتخب اليمن بهذا الفوز فرحة منتخب شباب العراق للتأهل مباشرة للمباراة النهائية للبطولة، حيث تجمد رصيده عند 6 نقاط وتراجع للمركز الثاني، فيما حصد المنتخب اليمني اول ثلاث نقاط بعد خسارتين من الكويت وفلسطين.

وسجل هدف اليمن في المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي، اللاعب حمزة محروس، في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ويتبقى لليمن مباراة واحدة امام البحرين غدا الاحد، ويواجه العراق منتخب فلسطين لحساب ذات المجموعة.

وتضم المجموعة الاولى 5 فرق والمجموعة الثانية 4 فرق ويتأهل متصدر كل مجموعة الى المباراة النهائية.

وشهدت المباراة التي حضرها نحو 60 الف متفرج- بحسب الاعلام العراقي- بعض المشاجرات بين اللاعبين.