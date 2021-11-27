شاهد.. التحالف ينشر صورا للعملية العسكرية الأخيرة التي استهدفت دار الرئاسة بصنعاء احراق صور معين عبدالملك ومطالبة هادي باستشعار المسئولية ودعوة لتدخل عاجل انقاذا للوضع التحالف يطلب من المدنيين في صنعاء عدم الإقتراب ويعلن عن ضربات جوية حققت أهدافها جماعة الحوثي تختطف ستة من مشائخ رفضوا حشد مقاتلين تعز تشيع الكيس الدقيق.. انتفاضة شعبية واسعة تنديدا بانهيار العملة وتدهور الوضع المعيشي مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب قبل ساعتين التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ للمليشيات الحوثية في صعدة الرئيس الجزائري يهاجم المغرب بشكل عنيف ولأول مرة الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا تعيد انتخاب أعضاء الهيئة من جديد بنود وتفاصيل غير مسبوقة في الإتفاقية التي وقعتهاالمغرب وإسرائيل
نشر التحالف العربي صوراً للعملية العسكرية التي استهدفت دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء ليل الخميس- الجمعة.
وتظهر في الصور اشارات الى مخازن اسلحة ومنشآت سرية للحوثيين في دار الرئاسة جنوب صنعاء.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
واكد التحالف استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.
إلى ذلك كشف عن رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، مشيرا إلى أن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.
فيما جدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
والأربعاء، كشف التحالف عن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض بصنعاء.
ولفت إلى أن "الميليشيا تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه في صنعاء". وأكد أن "المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية هم أهداف عسكرية مشروعة".
وكان التحالف قد بدأ قبل يومين عملية نوعية بتنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، موضحا أن العملية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.