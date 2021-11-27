احراق صور معين عبدالملك ومطالبة هادي باستشعار المسئولية ودعوة لتدخل عاجل انقاذا للوضع

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز

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احرق متظاهرون غاضبون في مدينة تعز اليوم السبت صور رئيس الحكومة معين عبدالملك تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة.

المتظاهرون طالبوا الرئيس هادي باستشعار المسؤولية أمام الدستور والشعب من معاناته المستمرة، داعين إلى سرعة التدخل من قبل الرئاسة والحكومة لعمل معالجات للتدهور الاقتصادي.

وشهدت تعز اليوم مظاهرات حاشدة احتجاجا على تدهو الوضع الاقتصادي والمعيشي وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين.

وتستمر العملة الوطنية بالتراجع مسجلة انهيارا غير مسبوق امام العملات الأجنبية في ظل فشل حكومي ذريع.

وتخطى سعر الريال السعودي حاجز 400 ريال فيما صعد الدولار الى اكثر من 1500 ريال في أكبر تراجع على الإطلاق في تاريخ الريال اليمني.