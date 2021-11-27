التحالف يطلب من المدنيين في صنعاء عدم الإقتراب ويعلن عن ضربات جوية حققت أهدافها

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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طلب التحالف العربي،من المدنيين عدم الاقتراب والتجمع قرب المواقع المستهدفة في صنعاء.

جاء ذلك تزامنا مع تصعيد عملياته الجوية على مواقع واهداف حوثية في صنعاء ومحافظات اخرى.

وأعلن التحالف العربي، في وقت مبكر اليوم السبت، تدمير ورش للطائرات المُسيرة ومخازن أسلحة في معسكر بحي ذهبان في صنعاء.

وأكد التحالف في بيان له: أن الضربات الجوية للأهداف الحوثية حققت أهدافها، لافتًا إلى أن التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها. وأضاف التحالف أن التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات.

وكان التحالف، قد أعلن ليل الجمعة، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

واعلن التحالف ايضا تدمير منصة اطلاق صواريخ بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.