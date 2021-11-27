جماعة الحوثي تختطف ستة من مشائخ رفضوا حشد مقاتلين تعز تشيع الكيس الدقيق.. انتفاضة شعبية واسعة تنديدا بانهيار العملة وتدهور الوضع المعيشي مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب قبل ساعتين التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ للمليشيات الحوثية في صعدة الرئيس الجزائري يهاجم المغرب بشكل عنيف ولأول مرة الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا تعيد انتخاب أعضاء الهيئة من جديد بنود وتفاصيل غير مسبوقة في الإتفاقية التي وقعتهاالمغرب وإسرائيل السعودية تعلق الدخول إليها من 7 دول بعد ظهور سلالة متحورة من «كورونا تقدمات وانتصارات جديدة للقوات المشتركة في تعز وإب خلال الساعات الماضية تفاصيل 16 ضربة جوية لطيران التحالف دمرت 12 آلية عسكرية حوثية و90 عنصراً إرهابياً في مأرب
أفادت مصادر محلية، السبت 27 نوفمبر/تشرين ثاني، أن جماعة الحوثي اختطفت الجمعة مشايخ قبليين في محافظة حجة (شمال غربي اليمن) رفضوا حشد مقاتلين لجبهات الجماعة.
وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي اختطفت ستة من كبار مشايخ وأعيان خيران المحرق واسلم والخميسين والدانعي بعد رفضهم الزج بأبنائهم إلى الجبهات للقتال في صفوفها.
وبحسب المصادر فإن قيادة الجماعة طلبت من المشايخ وهم: محمد شعبين، أحمد درين، محمد عكران شيخ بني عكران، وهادي ضرايب ومحمد صغير بكعه ، والشيخ محمد قاسم سداح حشد أفراد من مناطقهم للدفع بهم إلى جبهات القتال.