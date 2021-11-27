جماعة الحوثي تختطف ستة من مشائخ رفضوا حشد مقاتلين

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفادت مصادر محلية، السبت 27 نوفمبر/تشرين ثاني، أن جماعة الحوثي اختطفت الجمعة مشايخ قبليين في محافظة حجة (شمال غربي اليمن) رفضوا حشد مقاتلين لجبهات الجماعة.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي اختطفت ستة من كبار مشايخ وأعيان خيران المحرق واسلم والخميسين والدانعي بعد رفضهم الزج بأبنائهم إلى الجبهات للقتال في صفوفها.

وبحسب المصادر فإن قيادة الجماعة طلبت من المشايخ وهم: محمد شعبين، أحمد درين، محمد عكران شيخ بني عكران، وهادي ضرايب ومحمد صغير بكعه ، والشيخ محمد قاسم سداح حشد أفراد من مناطقهم للدفع بهم إلى جبهات القتال.