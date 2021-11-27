تعز تشيع الكيس الدقيق.. انتفاضة شعبية واسعة تنديدا بانهيار العملة وتدهور الوضع المعيشي

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شهدت محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، السبت، تظاهرات شعبية في مركز المحافظة وعدد من المديريات، احتجاجًا على انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية.



وجاب مئات المتظاهرين شوارع مدينة تعز، منددين بتردي الخدمات وتراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.



ورفع المشاركون في التظاهرة التي جاءت استجابة لدعوة مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز (متـين)، لافتات تطالب رئيس الجمهورية بإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي وعودة الأسعار والعملة الوطنية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.



وحمل المتظاهرون كيس الدقيق على نعش في ترميز للسعر القياسي الذي وصل إليه بعد وصول سعر إلى نحو 50 ألف ريال.

كما شهدت مديريات الشمياتين وصبر الموادم ومشرعة وحدنان والمسراخ والمعافر، وجبل حبشي، وقفات احتجاجية منددة بغلاء المعيشة وتطالب بمعالجة الوضع الاقتصادي.