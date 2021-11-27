التحالف يعلن تدمير منصة صواريخ للمليشيات الحوثية في صعدة

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 129

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مساء الجمعة، عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ بالستية حوثية في محافظة صعدة شمالي غربي البلاد.

وقال التحالف، وفق وكالة "واس" الرسمية، إنه "دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية شكلت تهديدا وشيكا في صعدة"​​​.

كما نشر التحالف صورا وفيديوهات استخباراتية، قال إنها توثق تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء فجر الجمعة. وقال التحالف إن القصر الرئاسي بصنعاء "ارتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين"، مضيفا أن "طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين".

وكان التحالف أكد اتخاذه الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنيب المدنيين التعرض لأي أضرار نتيجة العملية العسكرية على دار الرئاسة.