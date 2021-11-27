الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا تعيد انتخاب أعضاء الهيئة من جديد

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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عقدت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في ماليزيا اجتماعها الأول يوم الجمعة الموافق 26/11/2021 بحضور رئيس لجنة الانتخابات علي صالح عامر، .

وذكرت الهيئةانه بعد فتح باب الترشح من قبل لجنة الإنتخابات المكلفة بإدارة الإنتخابات للجالية اليمنية في ماليزيا (الدورة الثالثة) ، تم الإقتراع والذي أسفر عن فوز الدكتور فوزي الضيعة بمنصب رئيس الجالية اليمنية في دورتها الثالثة، وفوز المهندس أمين المبروك في منصب نائب رئيس الجالية ، وفوز الدكتور المقداد الشامي في منصب الأمين العام للجالية اليمنية، وفوز الاستاذ توفيق القرشي في منصب الأمين العام المساعد،.

وأكدت الهيئة أنه تم الإتفاق على انتخاب من يمثل المناصب الأخرى في إدارة الجالية في اجتماعها القادم والذي سوف يضم أعضاء الجالية المنتخبين و ممثلي اتحاد الطلبة اليمنيين بماليزيا وممثلي اتحاد اللاجئين وممثلي السوشل فيزا (فيزة السفارة)،

كما تم توزيع المناصب للجنة الرقابة للجالية اليمنية بالاجماع على النحو التالي: الدكتور علي الشاعري رئيساً الدكتور أمين النهاري نائباً الدكتور عبدالعزيز ابورجيلة مقرراً