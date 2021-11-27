بنود وتفاصيل غير مسبوقة في الإتفاقية التي وقعتهاالمغرب وإسرائيل السعودية تعلق الدخول إليها من 7 دول بعد ظهور سلالة متحورة من «كورونا تقدمات وانتصارات جديدة للقوات المشتركة في تعز وإب خلال الساعات الماضية تفاصيل 16 ضربة جوية لطيران التحالف دمرت 12 آلية عسكرية حوثية و90 عنصراً إرهابياً في مأرب «التحالف» يدمّر ورشاً للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة للمليشيات الحوثية في صنعاء وزير الاعلام الارياني يلتقي بقيادات الإعلام الرسمي بمحافظة مأرب خبراء التغذية الروس يكشفون غرائب مذهلة عن الليمون مصرع 90 حوثياً بمأرب والتحالف يدمر 12 آلية عسكرية وزارة الداخلية تنعي ضابطا قتل في مواجهات مع الحوثيين إيطاليا تستقبل الفتاة الأفغانية الشهيرة ذات العيون الخضراء
قررت السعودية، أمس (الجمعة)، تعليق الدخول إلى أراضيها من 7 دول أفريقية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتاً من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول «جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبُتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكتي ليسوتو وإوسواتيني»، وإليها.
ويشمل تعليق السماح بدخول السعودية غير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها، «فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة»، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام، على جميع الفئات المستثناة القادمة من هذه الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغضّ النظر عن حالة التحصين.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر