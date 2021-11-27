السعودية تعلق الدخول إليها من 7 دول بعد ظهور سلالة متحورة من «كورونا

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قررت السعودية، أمس (الجمعة)، تعليق الدخول إلى أراضيها من 7 دول أفريقية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتاً من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول «جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبُتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكتي ليسوتو وإوسواتيني»، وإليها.

ويشمل تعليق السماح بدخول السعودية غير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها، «فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة»، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام، على جميع الفئات المستثناة القادمة من هذه الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغضّ النظر عن حالة التحصين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع تحذير المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر