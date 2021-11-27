تقدمات وانتصارات جديدة للقوات المشتركة في تعز وإب خلال الساعات الماضية

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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توغلت القوات اليمنية المشتركة مسافة عشرة كيلومترات في غرب محافظة إب انطلاقاً من مديرية جبل رأس التابعة لمحافظة الحديدة، كما ظهر عدد من المرتفعات الجبلية في مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز وفق ما ذكره بلاغ وزعه الإعلام العسكري أكد فيه أن هذه القوات تخوض مواجهات عنيفة مع عناصر ميليشيات الحوثي في غرب تعز وتكبيدها عشرات القتلى والجرحى.

وحسب البلاغ سيطرت القوات المشتركة على جبل مغرم الرأس المطل على منفذ جمرك سقم الذي استحدثته ميليشيات الحوثي في عزلة شمير التابعة لمديرية مقبنة غرب محافظة تعز، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف الميليشيات بعد معارك عنيفة، كبدت فيها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، وتمكنت خلالها أيضاً من تحرير القرى المجاورة للمنفذ الجمركي، واستولت على أجهزة الاتصال (الإشارة) التابعة للميليشيات في الجبل ذاته.

بدوره ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي، أن القوات المشتركة واصلت تقدمها والتوغل في طريق العدين وسط حيث تقدمت عشرة كيلومترات في هذا الطريق الهام من اتجاه مديرية جبل رأس وسط انهيار متواصل لميليشيات الحوثي، وأكد أن القوات تمشط وادي المرير في مديرية جبل رأس، وحصلت على غنائم من عتاد الحوثيين بينها دبابة.

وحسب ما ذكرته مصادر عسكرية فإن ميليشيات الحوثي دمَّرت عدداً من الجسور الصغيرة وعبارات الطرق المؤدية إلى محافظتي إب وتعز، كما زرعت كميات كبيرة من الألغام فيها في مسعى لوقف تقدم القوات المشتركة، كما استحدثت مواقع عسكرية جديدة بعدد من مناطق المرتفعات في غرب محافظة إب، مع وقتل المعارك إلى أطراف المحافظة المحاذية لمحافظة الحديدة، كما تمركزت في ثلاثة مواقع مهمة بمديرية مذيخرة، حيث تطل تلك المواقع على بلدات عدة باتجاه غرب محافظة إب، وهي: قمة حصن ريمة وموقع قمة الشبوة وموقع آخر في أعلى قمة جبل قرعد