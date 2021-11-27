تفاصيل 16 ضربة جوية لطيران التحالف دمرت 12 آلية عسكرية حوثية و90 عنصراً إرهابياً في مأرب

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نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن 16 عملية عسكرية استهدفت الميليشيات الحوثية في مأرب أمس، أسفرت عن تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً إرهابياً.
يأتي ذلك في سياق العمليات العسكرية التي تدعم من خلالها قوات التحالف الجيش الوطني اليمني والمقاومة والقبائل ضد التصعيد الحوثي العسكري في مأرب.