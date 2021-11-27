«التحالف» يدمّر ورشاً للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة للمليشيات الحوثية في صنعاء

السبت 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء.

وأوضح «التحالف»، أن الضربات تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن «التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها والتحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات».

وكان «التحالف» قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، شن ضربيات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية والعملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

ونفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن ، يوم أمس، 16 عملية عسكرية استهدفت الميليشيات الحوثية في مأرب أمس، أسفرت عن تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً إرهابياً