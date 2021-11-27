بنود وتفاصيل غير مسبوقة في الإتفاقية التي وقعتهاالمغرب وإسرائيل السعودية تعلق الدخول إليها من 7 دول بعد ظهور سلالة متحورة من «كورونا تقدمات وانتصارات جديدة للقوات المشتركة في تعز وإب خلال الساعات الماضية تفاصيل 16 ضربة جوية لطيران التحالف دمرت 12 آلية عسكرية حوثية و90 عنصراً إرهابياً في مأرب «التحالف» يدمّر ورشاً للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة للمليشيات الحوثية في صنعاء وزير الاعلام الارياني يلتقي بقيادات الإعلام الرسمي بمحافظة مأرب خبراء التغذية الروس يكشفون غرائب مذهلة عن الليمون مصرع 90 حوثياً بمأرب والتحالف يدمر 12 آلية عسكرية وزارة الداخلية تنعي ضابطا قتل في مواجهات مع الحوثيين إيطاليا تستقبل الفتاة الأفغانية الشهيرة ذات العيون الخضراء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم السبت، تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء.
وأوضح «التحالف»، أن الضربات تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن «التقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها والتحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات».
وكان «التحالف» قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، شن ضربيات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية والعملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
ونفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن ، يوم أمس، 16 عملية عسكرية استهدفت الميليشيات الحوثية في مأرب أمس، أسفرت عن تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً إرهابياً