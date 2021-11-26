وزير الاعلام الارياني يلتقي بقيادات الإعلام الرسمي بمحافظة مأرب

الجمعة 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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التقى معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، اليوم، في مدينة مأرب، بمدراء مكاتب الاعلام ووكالة الانباء اليمنية (سبأ) وقيادة دائرة التوجيه المعنوي، والمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ومؤسسة الثورة، والإذاعات المحلية في محافظات مأرب، وأمانة العاصمة، والجوف، وذمار، والمحويت.

وفي اللقاء أكد الوزير على أهمية دور الإعلام في مواجهة مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية، وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مشروعها العنصري والطائفي، وتشكيل الرأي العام المناهض لجرائم وانتهاكات المليشيات الإيرانية الإجرامية بحق اليمنيين.

وشدد الارياني، على ضرورة حشد كافة القدرات والإمكانيات المتاحة لدعم الجبهة الإعلامية، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف المكونات الوطنية، وتوحيد الخطاب الإعلامي وفق رؤية وطنية موحدة لإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة في كافة ميادين البطولة والشرف، وإبراز بطولاتهم وتضحياتهم.

وتطرق الارياني، الى أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الوطني خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الوطن من براثن الإمامة..

داعياً إلى استشعار المسئولية التاريخية في هذه المرحلة الفارقة..

مثمناً جهود مكاتب الاعلام وفروع وكالة (سبأ) بالمحافظات ودائرة التوجيه المعنوي والاذاعات المحلية..

داعياً إلى مضاعفة الجهود وتطوير الخطاب الإعلامي الوطني بما يواكب معركة استعادة الدولة.

وحيا الوزير الارياني، رجال العمل الإعلامي الميداني المرافق للجيش والمقاومة الشعبية، وكل متصدري معركة تعرية الإمامة ومناهضة المشروع الإيراني..

مؤكداً أن اليمن ستنتصر برجالها المخلصين لتاريخها وهويتها.

وأشاد وزير الإعلام، بالمواقف الأخوية الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية تجاه إخوانهم اليمنيين، ومساندتهم في مختلف المراحل والظروف..

منوهاً بالدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمونه في كافة المجالات وفي مقدمتها المجال الإعلامي، والذي مكن وزارة الإعلام ومؤسساتها المختلفة من القيام بواجباتها في مواجهة المليشيا والتصدي لشائعاتها وتفنيد أكاذيبها.

وأكد الوزير الارياني، أن المواقف الصادقة والتضحيات العظيمة التي يقدمها الأشقاء في مواجهة المشروع الفارسي، وإفشال مخططاته التوسعية التي تستهدف الهوية العربية، وتزعزع أمن واستقرار المنطقة، ستسجل في صفحات التاريخ المشرقة، وسيتذكرها اليمنيون بكل فخر واعتزاز لأجيال متعاقبة.

ونقل الارياني تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للعاملين في حقل الاعلام واهتمامه وتقديره لجهودهم الكبيرة في مواجهة مليشيات الحوثي الارهابية الايرانية، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بدعم الاعلام باعتباره رأس حربة في صناعة وتوجيه الرأي العام وحماية المجتمع وتحصينه من الافكار الهدامة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة عبدالباسط القاعدي، وأحمد ربيع، ورئيس المكتب الفني بمحافظة