وزير الاعلام الارياني يلتقي بقيادات الإعلام الرسمي بمحافظة مأرب خبراء التغذية الروس يكشفون غرائب مذهلة عن الليمون مصرع 90 حوثياً بمأرب والتحالف يدمر 12 آلية عسكرية وزارة الداخلية تنعي ضابطا قتل في مواجهات مع الحوثيين إيطاليا تستقبل الفتاة الأفغانية الشهيرة ذات العيون الخضراء لماذا تسرع تركيا لإنتاج أول حاملة طائرات محلية؟ سلالة كورونا الجديدة ترفع أسعار الذهب بصورة مفاجئة عالميا الإندبندنت: ماذا يعني لقاء أردوغان وابن زايد بتركيا؟ في تطور جديد نادي النصر السعودي يطالب مهاجم مغربي بتعويض ضخم في زيارة غير معلنة الى روسيا.. المبعوث الأممي يتوقع تصعيد عسكري قادم في اليمن ويدعو للضغط على جميع الأطراف
أعلنت الدكتورة ألكسندرا لابينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الليمون يحسن عملية هضم الطعام ويثير الشهية ويخفض مستوى الكوليسترول.
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن لليمون فوائد عديدة للصحة، ولكن في نفس الوقت هناك ميزات محددة في الجسم تمنع تناوله.
وتقول، "يحسن الليمون عملية الهضم ويثير الشهية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفف التشنجات ويمنع نشوء الأورام الخبيثة . وغالبا ما يستخدم الليمون في مكافحة نزلات البرد والسعال. كما ان له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا".
وتضيف، ولكن لا يمكن للجميع تناول الليمون، لأنه يسبب الحساسية. كما لا ينصح من يعاني من مشكلات في الكلى وفي المعدة والأمعاء بتناوله.