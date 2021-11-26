وزير الاعلام الارياني يلتقي بقيادات الإعلام الرسمي بمحافظة مأرب خبراء التغذية الروس يكشفون غرائب مذهلة عن الليمون مصرع 90 حوثياً بمأرب والتحالف يدمر 12 آلية عسكرية وزارة الداخلية تنعي ضابطا قتل في مواجهات مع الحوثيين إيطاليا تستقبل الفتاة الأفغانية الشهيرة ذات العيون الخضراء لماذا تسرع تركيا لإنتاج أول حاملة طائرات محلية؟ سلالة كورونا الجديدة ترفع أسعار الذهب بصورة مفاجئة عالميا الإندبندنت: ماذا يعني لقاء أردوغان وابن زايد بتركيا؟ في تطور جديد نادي النصر السعودي يطالب مهاجم مغربي بتعويض ضخم في زيارة غير معلنة الى روسيا.. المبعوث الأممي يتوقع تصعيد عسكري قادم في اليمن ويدعو للضغط على جميع الأطراف
أعلن التحالف العربي، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين ثاني، مقتل "أكثر من 90 مسلحا حوثيا" في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكر التحالف، في بيان، أن قواته "نفذت 16 عملية استهداف آليات وعناصر حوثية بمحافظة مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.