مصرع 90 حوثياً بمأرب والتحالف يدمر 12 آلية عسكرية

الجمعة 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي، الجمعة 26 نوفمبر/تشرين ثاني، مقتل "أكثر من 90 مسلحا حوثيا" في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر التحالف، في بيان، أن قواته "نفذت 16 عملية استهداف آليات وعناصر حوثية بمحافظة مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 12 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.