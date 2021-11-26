وزارة الداخلية تنعي ضابطا قتل في مواجهات مع الحوثيين

الجمعة 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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نعت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، أحد ضباطها الذين استشهدوا في المواجهات التي تخوضها قوات الجيش ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الشهيد النقيب مبخوت علي بن صالح القحاش، استشهد وهو يدافع عن الوطن في المعارك الدائرة ضد الحوثيين.

وأشادت الوزارة بمناقب الشهيد وقالت بأنه كان: "مدافعا مقداما ذو مبدأ ثابت، ظل ملازماً للجبهات حتى ارتقى شهيداً، خلد ذكراه في تأريخ النضال الكبير ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية".

وأعربت وزارة الداخلية في بيانها عن خالص عزائها و مواساتها لأسرة الشهيد ، ولوالده ولأعمامه وذويه وزملائه، داعية الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته".