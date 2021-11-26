في زيارة غير معلنة الى روسيا.. المبعوث الأممي يتوقع تصعيد عسكري قادم في اليمن ويدعو للضغط على جميع الأطراف

الجمعة 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-الأناضول

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دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة، إلى مضاعفة الجهود الدولية لتسوية الخلافات بين أطراف النزاع عبر المفاوضات.

وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، إن "المبعوث الأممي إلى اليمن اختتم الخميس زيارة (غير محدد زمنها) إلى موسكو، حيث التقى بنائب وزير خارجية روسيا فيرشينين سيرغي فازيليافيتش، ونائب وزير الخارجية والممثل الرئاسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف".

وناقش غروندبرغ مع المسؤولين الروس الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة للنزاع في اليمن.

وأضاف البيان: "في زيارته الرسمية الأولى خارج المنطقة، شكر غروندبرغ روسيا على دعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة في صنع السلام باليمن".

كما أعرب عن شكره للجهود المشتركة التي يبذلها الأعضاء الدائمون لمجلس الأمن حول الملف اليمني.

وقال غروندبرغ إن "علاقات روسيا الطويلة الأمد مع عدد من الجهات الفاعلة في اليمن ودعمها لجهود الأمم المتحدة مهمة لإيصال البلاد إلى تسوية سلمية".

وأعرب عن قلقه بشأن التصعيد العسكري في مأرب (وسط) والساحل الغربي، مسلطا الضوء على المخاطر التي قد يجلبها المزيد من التصعيد.

وأضاف المبعوث الأممي "نواجه إمكانية حصول تصعيد عسكري، ما سيضاعف حتماً معاناة المدنيين".

وتابع: "مضاعفة الجهود الدولية أمر أساسي لإقناع جميع الأطراف بضرورة تسوية الخلافات حول طاولة المفاوضات".