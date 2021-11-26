محاولة أخيرة لجأ اليها الحوثيون لمنع تقدم القوات المشتركة باتجاه «الحديدة تعز وإب» ومسئول يؤكد فشلها

الجمعة 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عمد الحوثيون إلى تدمير جسور وعبارات وبنى تحتية في خط الحديدة تعز، في محاولة لمنع تقدم القوات المشتركة في هذه المناطق.

وألحقت الميليشيات أضراراً فادحة بالبنية التحتية في المناطق المحررة حديثاً بمديرية حيس في محافظة الحديدة قبل اندحارها على يد القوات المشتركة.

وأفاد رئيس المجلس المحلي بمديرية حيس مطهر القاضي، في تصريح صحافي، اليوم، أن الميليشيات فجرت 6 جسور متوسطة وأكثر من 10 عبارات في خط الحديدة تعز وخط العدين وخط سقم قبيل فرارها إلى مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز ومديريتي جبل راس والجراحي بمحافظة الحديدة.

كما أكد القاضي أن الميليشيات تعمدت تدمير البنية التحتية رغم إدراكها أن تفجير الجسور والعبارات لن يؤثر في سير عمليات القوات المشتركة والتي تكللت بتحرير كامل مديرية حيس، موضحاً أن "القوات المشتركة لا تحتاج كثيراً العبور في تلك الخطوط، إذ إن هناك طرقا ترابية وفرعية".