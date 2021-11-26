في زيارة غير معلنة الى روسيا.. المبعوث الأممي يتوقع تصعيد عسكري قادم في اليمن ويدعو للضغط على جميع الأطراف محاولة أخيرة لجأ اليها الحوثيون لمنع تقدم القوات المشتركة باتجاه «الحديدة تعز وإب» ومسئول يؤكد فشلها بعد عملية استخباراتية دقيقة.. التحالف يقصف دار الرئاسة بصنعاء يتوعد القيادات الحوثية ويعتبرها اهداف عسكرية مشروعة تدشين حملة مناهضة العنف ضد المرأة في عدن تحدثت عن معركة حاسمة..الاستخبارات الفرنسية تفضح هزائم «الحـوثي»بأطراف«مـأرب» رسالة مفاجئة من «سيف القذافي» رغم استبعاده من الترشح للرئاسة الحوثي يتألم بصمت..القوات المشتركة تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية جديدة غربي «تعـز»..فديو تعرف على جواز السفر العربي الذي احتل المرتبة الأولى عالميا شاهد محمد عبده يرقص على طريقة مايكل جاكسون - فيديو قائد عسكري يتحدث عن معركة حاسمة ضد الانقلابيين ويؤكد:الايام القادمة ستكون مختلفة عن الماضي وستؤرق المليشيات
عمد الحوثيون إلى تدمير جسور وعبارات وبنى تحتية في خط الحديدة تعز، في محاولة لمنع تقدم القوات المشتركة في هذه المناطق.
وألحقت الميليشيات أضراراً فادحة بالبنية التحتية في المناطق المحررة حديثاً بمديرية حيس في محافظة الحديدة قبل اندحارها على يد القوات المشتركة.
وأفاد رئيس المجلس المحلي بمديرية حيس مطهر القاضي، في تصريح صحافي، اليوم، أن الميليشيات فجرت 6 جسور متوسطة وأكثر من 10 عبارات في خط الحديدة تعز وخط العدين وخط سقم قبيل فرارها إلى مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز ومديريتي جبل راس والجراحي بمحافظة الحديدة.
كما أكد القاضي أن الميليشيات تعمدت تدمير البنية التحتية رغم إدراكها أن تفجير الجسور والعبارات لن يؤثر في سير عمليات القوات المشتركة والتي تكللت بتحرير كامل مديرية حيس، موضحاً أن "القوات المشتركة لا تحتاج كثيراً العبور في تلك الخطوط، إذ إن هناك طرقا ترابية وفرعية".