بعد عملية استخباراتية دقيقة.. الطيران يغير على دار الرئاسة بصنعاء والتحالف يتوعد القيادات الحوثية ويعتبرها اهداف عسكرية مشروعة تدشين حملة مناهضة العنف ضد المرأة في عدن تحدثت عن معركة حاسمة..الاستخبارات الفرنسية تفضح هزائم «الحـوثي»بأطراف«مـأرب» رسالة مفاجئة من «سيف القذافي» رغم استبعاده من الترشح للرئاسة الحوثي يتألم بصمت..القوات المشتركة تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية جديدة غربي «تعـز»..فديو تعرف على جواز السفر العربي الذي احتل المرتبة الأولى عالميا شاهد محمد عبده يرقص على طريقة مايكل جاكسون - فيديو قائد عسكري يتحدث عن معركة حاسمة ضد الانقلابيين ويؤكد:الايام القادمة ستكون مختلفة عن الماضي وستؤرق المليشيات وول ستريت جورنال: إسرائيل تحذر أمريكا من إبرام صفقة نووية جزئية مع إيران تعرف على أخطر 9 اتفاقيات استثمار بين تركيا والإمارات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، تنفيذ غارات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
واكد التحالف استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.
إلى ذلك كشف عن رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، مشيرا إلى أن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.
فيما جدد التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشددا على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
والأربعاء، كشف التحالف عن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض بصنعاء.
ولفت إلى أن "الميليشيا تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه في صنعاء". وأكد أن "المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية هم أهداف عسكرية مشروعة".
وكان التحالف قد بدأ قبل يومين عملية نوعية بتنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، موضحا أن العملية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.