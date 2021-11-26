تدشين حملة مناهضة العنف ضد المرأة في عدن

الجمعة 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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بحضور وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف زين، دشنت الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية،امس في عدن، حملة مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار (لون العالم برتقاليا، فلننهي العنف ضد المرأة الان ) بمناسبة حملة ال 16 يوم من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الحملة التي يجري احياؤها سنويا في جميع انحاء العالم لمدة 16 يوم حتى تاريخ 11ديسمبر والذي يصادف اليوم العالمي للحقوق الانسان وستتخللها العديد من الأنشطة المتمثلة في إقامة مخيم الحماية والمخيم الصحي لتقديم الخدمات للنساء في المناطق النائية والمهمشة وكذلك مسابقة معرض رسومات (ارسم حلمك) كما سيتم عرض مقاطع فيديو ل 3 نساء نموذجيات اظهرن قدرة كبيرة في التغلب على ظروفهن.

دينا زوربا،ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكدت على أهمية تضافر الجهود من أجل التخفيف من العنف ومساندة النساء اليمنيات وخلق فرص التمكين وتوفير سبل العيش، وهو ما يعمل عليه هذا المشروع في عدن وتعز.

واشاد عصام وادي مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية دعمه الهادف في تمكين المرأة إجتماعيا ومناهضة العنف ضدها من خلال رفع الوعي على المستوى الاجتماعي .

وياتي تدشين فعالية مناهضة العنف ضد المرأة ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن الذي يموله مركز الملك سلمان للاغاثة وتنفيذه WACP بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويدعم المشروع الاستجابة الدولية المستمرة للأزمة الإنسانية في اليمن ، والتي تفاقمت الآن بسبب تأثير جائحة COVID-19 ، كما يشجع المشروع على تعزيز الاعتماد على الذات للنساء النازحات والضعيفات في المناطق المتضررة من النزاع من خلال تدخلات تحسين سبل العيش و الحماية بما في ذلك دعم مركز حماية الطفل والأسرة التابع للجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر ، وتوفير خدمات الحماية لـ 800 امرأة وفتاة على الأقل ، وزيادة فهم أصحاب المصلحة المحليين حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقليل التصورات والافكار السلبية المتعلقة به ، وتقديم تدريب دبلوم مهني ل 120 امرأة وتزويد 70 متدربة من أفضل المتدربات أداءً بمعدات خاصة ببدء نشاط اقتصادي حر.