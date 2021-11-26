تحدثت عن معركة حاسمة..الاستخبارات الفرنسية تفضح هزائم «الحـوثي»بأطراف«مـأرب»

الجمعة 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اكدت صحيفة "انتليجينس اونلاين" الفرنسية الاستخباراتية اليوم الجمعة بأن محافظة مأرب اليمنية نجحت في حصد رؤوس القيادات الحوثية العسكرية والأمنية والاستخباراتية الذين اوكلت إليهم مهام إسقاط المحافظة.

وذكر موقع صحيفة إنتلجنس أونلاين ( Intelligence Online)‏ المتخصصة في مجال الاستخبارات والذكاء التنافسي بأن المليشيات الانقلابية اقدمت مؤخرا على تغيير قادة معركتها في جبهات محافظة مأرب واستبدالهم بآخرين وذلك تمهيداً لمعركة حاسمة مع التعويل على رئيس جهاز التجسس التابع للجماعة المدعو "أبو علي الحاكم"لاختراق النسيج القبلي في مأرب.

وفي السياق افادت مصادر عسكرية في وقت سابق لمأرب برس على ان المليشيات الحوثية الايرانية تلقت خلال الاسابيع والايام القليلة الماضية ضربات عسكرية موجعة بجبهات اطراف محافظة مأرب كبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة دون ان تحقق المليشيات اي انجاز عسكري.

وأوضحت المصادر بأن قوات الشرعية والمقاومة الشعبية يلقنون فلول الإرهاب الحوثي دروساً قاسية على امتداد جبهات أطراف مأرب... مشيرةً بأن ثبات واستبسال الجيش ورجال المقاومة في ذات الجبهات اربك حسابات فلول طهران وجعلها مؤخراً تفر الى مطابخ الفبركة والدعاية السوداء.