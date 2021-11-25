الحوثي يتألم بصمت..القوات المشتركة تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية جديدة غربي «تعـز»..فديو

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت القوات المشتركة اليوم الخميس من السيطرة على منطقة استراتيجية بمديرية “مقبنة” بمحافظة تعز.

ونشر المركز الاعلامي التابع لقوات العمالقة مشاهد مصورة اظهرت سيطرة قوات العمالقة على "جبل مغرم الراس" الاستراتيجي والذي يطل على "جمرك سقم" في شمير بمديرية مقبنة التابعة إداريا لمحافظة تعز.

وذكر المركز أن “القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي وحققت تقدمات كبيرة، تمكنت خلالها من السيطرة على جبل مغرم الرأس المطل على جمرك سقم والقرى المجاورة له واغتنام أجهزة الاتصال (الاشارة) التابعة للمليشيات التي كانت في الجبل.

وعززت القوات المشتركة من سيطرتها على مناطق غرب تعز بعد استكمال تحرير مديرية حيس وسلاسل جبلية استراتيجية تابعة لمديرية جبل راس ومنطقة البُغيل بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وكانت القوات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها توغلت أكثر من (10 كيلو متر) في خط العُدين – محافظة إب في مديرية جبل رأس، جنوب شرق محافظة الحديدة.