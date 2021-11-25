رسالة مفاجئة من «سيف القذافي» رغم استبعاده من الترشح للرئاسة الحوثي يتألم بصمت..القوات المشتركة تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية جديدة غربي «تعـز»..فديو تعرف على جواز السفر العربي الذي احتل المرتبة الأولى عالميا شاهد محمد عبده يرقص على طريقة مايكل جاكسون - فيديو قائد عسكري يتحدث عن معركة حاسمة ضد الانقلابيين ويؤكد:الايام القادمة ستكون مختلفة عن الماضي وستؤرق المليشيات وول ستريت جورنال: إسرائيل تحذر أمريكا من إبرام صفقة نووية جزئية مع إيران تعرف على أخطر 9 اتفاقيات استثمار بين تركيا والإمارات مكافأة مالية ضخمة من الحكومية السعودية للاعبي الهلال فلسفة ضاحي خلفان حول لقاء أردوغان و ابن زايد في أنقرة أخطر أماكن العمل في العالم العربي تعرف عليها
تمكنت القوات المشتركة اليوم الخميس من السيطرة على منطقة استراتيجية بمديرية “مقبنة” بمحافظة تعز.
ونشر المركز الاعلامي التابع لقوات العمالقة مشاهد مصورة اظهرت سيطرة قوات العمالقة على "جبل مغرم الراس" الاستراتيجي والذي يطل على "جمرك سقم" في شمير بمديرية مقبنة التابعة إداريا لمحافظة تعز.
وذكر المركز أن “القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي وحققت تقدمات كبيرة، تمكنت خلالها من السيطرة على جبل مغرم الرأس المطل على جمرك سقم والقرى المجاورة له واغتنام أجهزة الاتصال (الاشارة) التابعة للمليشيات التي كانت في الجبل.
وعززت القوات المشتركة من سيطرتها على مناطق غرب تعز بعد استكمال تحرير مديرية حيس وسلاسل جبلية استراتيجية تابعة لمديرية جبل راس ومنطقة البُغيل بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة غربي البلاد.
وكانت القوات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها توغلت أكثر من (10 كيلو متر) في خط العُدين – محافظة إب في مديرية جبل رأس، جنوب شرق محافظة الحديدة.