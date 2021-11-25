وزير الدفاع والإعلام يطلعان على أحوال المواطنين في مديرية رغوان بـ مأرب

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قام وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ووزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، بزيارة تفقدية إلى مديرية رغوان بمحافظة مارب، اطلعوا خلالها على احوال المواطنين وعلى سير العمل في المجمع الحكومي للمديرية وبعض المرافق الحكومية والخدمية.
ونوه وزير الدفاع المقدشي بالتلاحم المتين بين الجيش والمجتمع وابناء القبائل الذين يقفون بجانب جيشهم ومقاومتهم ويعيشون بأمان واطمئنان في مناطقهم وقراهم.. مشيرا الى أن مليشيات الحوثي الايرانية تتمادى في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين وقصف المدن والاحياء والاعيان المدنية وتدمير البنى التحتية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمفخخة المصنوعة في ايران..
من جانبه اشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني بوعي ابناء رغوان وصمودهم وتلاحمهم في وجه المليشيات الحوثية الايرانية، حيث أثبت ابناء هذه المديرية وكل ابناء اليمن الاحرار أنهم قلعة الجمهورية الصلبة في وجه الكهنوت، داعياً كافة ابناء الشعب اليمني الى رص الصفوف والالتحام بالشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لمواجهة هذه المليشيات الارهابية واسقاط انقلابها المشئوم وصولا الى استعادة الدولة والكرامة والحرية.
رافقهما خلال الزيارة وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي، ورئيس عمليات المنطقة السابعة العميد الركن منصور الزافني، ومستشار رئيس هيئة الأركان العميد محمد الصباري.