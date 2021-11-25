شاهد محمد عبده يرقص على طريقة مايكل جاكسون - فيديو

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 215

فاجأ فنان العرب محمد عبده الجمهور اليوم بأداء رقصة الفنان الأمريكي الراحل مايكل جاكسون الشهيرة على مسرح احتفالية فريق الهلال بالبوليفارد.

وتفاعل الجمهور مع الفنان محمد عبده الذي رقص أثناء أداء أغنية “فوق هام السحب”.

يشار إلى أن محمد عبده يُشارك في احتفالية زعيم آسيا التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه في بوليفارد رياض سيتي احتفالا بتتويج الهلال باللقب الآسيوي بعد تغلبه أمس على فريق “بوهانج” الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء.