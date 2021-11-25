قائد عسكري يتحدث عن معركة حاسمة ضد الانقلابيين ويؤكد:الايام القادمة ستكون مختلفة عن الماضي وستؤرق المليشيات

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء الأول حرس حدود اللواء هيكل محمد حنتف، أن حسم المعركة الوطنية هدف لا رجعة عنه وأن الايام القادمة ستكون مختلفة عن الماضي وستؤرق المليشيات الحوثية الإيرانية في مختلف الجبهات.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، للمقاتلين الأبطال المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية بجبهات القتال والوحدات العسكرية بالمحور الشمالي لمحافظة الجوف.

وعقد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، خلال الزيارة، لقاءً موسعاً بعدد من القادة والضباط والصف والجنود، ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية مؤكداً على المتابعة المستمرة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة.

وأشاد اللواء حنتف، بالجهوزية القتالية والروح المعنوية العالية لدى قيادة وأفراد المحور الشمالي، مشدداً على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للمعركة الحاسمة مع المليشيات الحوثية الإيرانية لتحرير ما بقي من الوطن تحت سيطرتها واستعادة مؤسسات الدولة حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وثمن اللواء حنتف، جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورهم الكبير في مساندة الشرعية والقوات المسلحة في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.