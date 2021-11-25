تعرف على أخطر 9 اتفاقيات استثمار بين تركيا والإمارات

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بمراسم توقيع 9 اتفاقيات استثمار في مجالات عدة.

ومن بين الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي للتعاون الثنائي.

وتم إبرام مذكرة تفاهم بين تركيا والإمارات بشأن تبادل المعلومات المالية ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبرمت شركة ميناء أبو ظبي وصندوق الثروة السيادية التركي مذكرة تفاهم وتعاون بينهما.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة، وصندوق الثروة السيادية التركي للتعاون بينهما، إلى جانب إبرام مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا للاستثمار في شركات تكنولوجية تركية.

كما أبرمت مذكرات تفاهم للتعاون بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة ومكتب الاستثمار الرئاسي، وأخرى بين بورصة أبو ظبي وبورصة إسطنبول.

وشملت التوقيعات اتفاق تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين الدولتين، وأخرى بشأن التعاون في مجال الطاقة، وكذلك في مجال البيئة.

صندوق بقيمة 10 مليارات دولار

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه تم تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغرية عبر حسابه على "تويتر": "التقيت اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرينا مباحثات مثمرة، تركزت حول فرص تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار".

والأربعاء، وصل ولي عهد أبو ظبي إلى العاصمة التركية في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات، والتقى الرئيس التركي.