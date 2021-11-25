مكافأة مالية ضخمة من الحكومية السعودية للاعبي الهلال

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قرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، اليوم الخميس، تقديم 200 ألف ريال مكافأة لكل لاعب من فريق الهلال بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "تويتر" خبر رصد المكافأة، حيث كتب: "وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدِّم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بمناسبة حصولهم على كأس دوري أبطال آسيا 2021".
وتوج فريق الهلال أمس الأول الثلاثاء بكأس دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على بوهانج الكوري الجنوبي (2 - 0) في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
ويعد هذا اللقب الآسيوي هو الثامن في تاريخ بطولات الهلال القارية، والرابع من مسابقة دوري أبطال آسيا (رقم قياسي).