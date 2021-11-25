آخر الاخبار

تعرف على أخطر 9 اتفاقيات استثمار بين تركيا والإمارات مكافأة مالية ضخمة من الحكومية السعودية للاعبي الهلال فلسفة ضاحي خلفان حول لقاء أردوغان و ابن زايد في أنقرة أخطر أماكن العمل في العالم العربي تعرف عليها الإمارات تكشف عن نص رسالة خاصة من بن زايد إلى أردوغان في ختام زيارته ماذا يحتاج برشلونة في لقاء بايرن ميونخ لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال؟ منظمة دولية: أفعال الحوثيين بمأرب مخزية الكشف عن محادثات تركية سعودية في إسطنبول رفيعة المستوى احذروا الحموضة في الفم.. الأطباء يحذرون التحالف يعلن دعم الجيش الوطني للتقدم في مأرب

فلسفة ضاحي خلفان حول لقاء أردوغان و ابن زايد في أنقرة

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات
عدد القراءات 299

علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ حوالي 10 سنوات.

وقال خلفان في تغريدة على "تويتر": "ما حملنا على تركيا ولا على أردوغان إلا حين شنوا الحملات علينا.. جنحوا للسلم فجنحنا".

واعتبر خلفان دولة الإمارات "أمة تسامح وسلام ووئام"، لكن مع من يكن لها الاحترام، على حد تعبيره.

والأربعاء، أدى ابن زايد زيارة إلى أنقرة التقى خلالها بالرئيس التركي أردوغان في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2012.

وبدأ التوتر التركي الإماراتي قبل 8 سنوات بعد تطورات الأحداث في مصر، ثم توسع وانتقل إلى الملفات السورية والليبية وشرق المتوسط والقضية الفلسطينية والأقليات في المنطقة والمناورات العسكرية المشتركة مع اليونان وقبرص اليونانية.

وعقب زيارة الأربعاء، أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

ووقع أردوغان وابن زايد عددا من الاتفاقات بين البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بينها توقيع البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

 
إقراء أيضاً
الإمارات تكشف عن نص رسالة خاصة من بن زايد إلى أردوغان في ختام زيارته
الكشف عن محادثات تركية سعودية في إسطنبول رفيعة المستوى
امرأة أصبحت أول رئيسة للوزراء في بلادها لكنها استقالت في غضون ساعات فقط وأعلنت ال
المادة رقم (10) التي اطاحت بحلم القذافي.. لماذا استبعد سيف الإسلام القذافي ورجا
سيف الإسلام القذافي يُستبعد من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية
تركيا والإمارات توقعان 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس