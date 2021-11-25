الإمارات تكشف عن نص رسالة خاصة من بن زايد إلى أردوغان في ختام زيارته

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نص الرسالة التي بعثها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ختام زيارته اللافتة إلى أنقرة.

وأوضحت الوكالة أن ابن زايد بعث ببرقية شكر إلى أردوغان.

وتاليا نص الرسالة: "فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة.

فخامة الرئيس.. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب التركي الصديق دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا".

والأربعاء وقع أردوغان وابن زايد مذكرات تفاهم في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين.

وشملت الاتفاقيات "مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة".

وشملت كذلك "اتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول، ومذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات والمصرف المركزي في دولة تركيا".

ووقع الطرفان اتفاقيات في مجال الطاقة والبيئة، والتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية.