الكشف عن محادثات تركية سعودية في إسطنبول رفيعة المستوى

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استضاف مركز المؤتمرات في مدينة إسطنبول اليوم الخميس مباحثات رفيعة المستوى بين تركيا والسعودية بخصوص العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأكدت وكالة "الأناضول" أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي خلال هذا الاجتماع بحث مع وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما في المجال التجاري.
ويأتي ذلك بعد يوم من محادثات جرت في أنقرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، توجت بإبرام حزمة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والإمارات.